Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

Antalya'da tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, 35 ülkeye ihraç edilmesinin yanı sıra dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerde de kullanılıyor. UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere, "Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz" dedi. Güzeldere "Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

19.11.2019 17:42 - Son Güncelleme: 19.11.2019 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





