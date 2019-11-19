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Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

Antalya'da tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, 35 ülkeye ihraç edilmesinin yanı sıra dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerde de kullanılıyor. UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere, "Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz" dedi. Güzeldere "Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

19.11.2019 17:42 - Son Güncelleme: 19.11.2019 17:43
Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

Antalya'da tamamı yerli malından üretilerek 35 ülkeye ihraç edilen silahlar, görüntülerinden dolayı dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor.

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikada üretimi yapılan silahlar, Amerika'dan Kanada'ya, Rusya'dan Umman'a kadar 35 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

Tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, birçok filmde de kullanılıyor.

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere, yaptığı açıklamada, hayatının büyük bir bölümünün ABD'de geçtiğini, 2006'da Türkiye'ye taşınarak silah fabrikası açtığını söyledi.

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu

ABD'de 1997'de silah fabrikası kurarak işe başladığını anlatan Güzeldere, "Çocukluğumdan beri hayalim silahlarla ilgili iş yapmaktı, şimdi bu hayalime fabrika kurarak kavuştum. Antalya'da açtığımız silah fabrikasında 13 yıldır üretim yapıyoruz. Fabrikada yivli, yivsiz tüfekler 9, 5.56, 7.62 kalibre ile aynı zamanda 12 kalibre pompalı tüfek ve yivsiz tüfek üretiyoruz." dedi.

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