Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu
Antalya'da tamamı yerli malzemeden üretilen silahlar, 35 ülkeye ihraç edilmesinin yanı sıra dünyaca ünlü Hollywood filmleri ile yerli ve yabancı dizilerde de kullanılıyor. UTAŞ Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Abdullah Güzeldere, "Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz" dedi. Güzeldere "Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD'de 1997'de silah fabrikası kurarak işe başladığını anlatan Güzeldere, "Çocukluğumdan beri hayalim silahlarla ilgili iş yapmaktı, şimdi bu hayalime fabrika kurarak kavuştum. Antalya'da açtığımız silah fabrikasında 13 yıldır üretim yapıyoruz. Fabrikada yivli, yivsiz tüfekler 9, 5.56, 7.62 kalibre ile aynı zamanda 12 kalibre pompalı tüfek ve yivsiz tüfek üretiyoruz." dedi.