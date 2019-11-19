Milyonları sevindirdi faizsiz kredi ve avans verilecek
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler? İşte detaylar...
Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor.Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
6 BİN 62 TL AVANS
Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
ALTI AYLIK ENFLASYON SSK
SSK ve Bağkur emeklileri ise memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisini kapsamıyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla da yüzde 5 zam yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.
SSK VE BAĞKURLU'YA...
İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4'ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01'e çıkacak. Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 5 memura yüzde 6 zam yapıldı.