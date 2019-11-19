Kredi faizleri düştü! Konut satışları patladı!
Konut kredilerinde yapılan faiz indiriminin ardından konut satışlarında rekor artış yaşandı. Özel bankaların konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesiyle birlikte kredili satışlar bu ay yüzde 525 arttı. Öte yandan otomobil sahibi olmak isteyen ya da ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte konut satışlar ve kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi...
Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan son dakika konuların başında geliyor. Gayrimenkul sektöründe pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte konut satışları hız kazandı. 0.98-0.99 faizle ev sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendirirken, faizlerde devam etmesi beklenen düşüşle satışların kasım/aralık ayında da yükselmesi öngörülüyor. İşte banka banka ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
0.98-0.99 faizle ev sahibi olmak isteyenler, yılın son çeyreğinde oluşan fırsatları değerlendirirken, faizlerde devam etmesi beklenen düşüşle satışların kasım/aralık ayında da yükselmesi öngörülüyor.
Açıklanan son istatistiklere göre ekimde konut satışları 142 bin 810 oloi. Ekimde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azalış gösterdi. Ancak KDV ve tapu indirimleri etkisiyle yapılan 146 bin 536 adetlik konut satışı 2018 ekim ayını 'Türkiye ekonomi tarihinin en çok konut satılan ayı' konumuna getirmişti. Sektör temsilcileri, bu nedenle 2019 Ekim ayı konut satışlarının azalışa rağmen, tarihin önemli satışlarından biri olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.
'İpotekli' satış olarak bilinen banka kredili konut satışlarında gerçekleşen büyük artışlar dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranlarının ağustosta 0.99'a çekilmesiyle başlayan artış trendi, özel bankaların da katılımıyla hız kazanıyor. Geçen yıldan bu yana aydan aya 5-8 bin bandında dip seviyeleri gören kredili satışlar yeniden 50 bin seviyesine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut satışlarında, ipotekli konut satışlarının payının yüzde 525 artışla yüzde 35'e yükseldiği görüldü.
2018 ekim ayında en düşük yüzde 2 oranında olan konut kredisi faiz oranları nedeniyle ipotekli satışlar 8 bin civarında iken, satışların çok büyük bir kısmı firmaların konut kampanyalarından yararlanılarak yapılmıştı.
İlk defa satılan konut sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.9 azalarak 50 bin 181'e geriledi. Düşük faiz hareketi ikinci el konut satışlarını artırmaya devam ediyor. İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.2 artarak 92 bin 629 olarak gerçekleşti.
Satışlarda düşük faizin öneminin rakamlara çok açık şekilde yansıdığını belirten İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Toplam satışlar içinde payı yüzde 23 olan ipotekli satışlar, 2013'ten 2018'e kadar geçen sürede yıllık yüzde 33 ortalamanın çok altında kaldı. Kullandırılan konut kredilerindeki denge ikinci el konut satışlarında yoğunlaşmaya başladı" diye konuştu.
Durbakayım, bankaların kredi kullandırma kriterlerinin devam eden projelere yönelik daha kolay iken, bu yıl ikinci el satışlarda kolaylık yapıldığını söyledi. Durbakayım, "Bankaların kredi kriterlerini gözden geçirip mevcut şartlara göre düzenlemelerini bekliyoruz" dedi.