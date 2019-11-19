Kredi faizleri düştü! Konut satışları patladı!

'İpotekli' satış olarak bilinen banka kredili konut satışlarında gerçekleşen büyük artışlar dikkat çekiyor. Konut kredisi faiz oranlarının ağustosta 0.99'a çekilmesiyle başlayan artış trendi, özel bankaların da katılımıyla hız kazanıyor. Geçen yıldan bu yana aydan aya 5-8 bin bandında dip seviyeleri gören kredili satışlar yeniden 50 bin seviyesine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut satışlarında, ipotekli konut satışlarının payının yüzde 525 artışla yüzde 35'e yükseldiği görüldü.

2018 ekim ayında en düşük yüzde 2 oranında olan konut kredisi faiz oranları nedeniyle ipotekli satışlar 8 bin civarında iken, satışların çok büyük bir kısmı firmaların konut kampanyalarından yararlanılarak yapılmıştı.