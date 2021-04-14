Türkiye'de neredeyse herkes kullanıyor! O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! İşte e devlet alma başvuru sayfası
O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! İşte e devlet alma başvuru sayfası... Ülkemizde kredi kartı kullanım oranı oldukça yüksektir. Bu anlamda kredi kartı ödentileri mesele olmaya devam ediyor. Her banka kendi tanımladığı kart vergisini alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise alıcıların canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart ödentilerinin geri verilmesi, kart ödentilerinin haksız biçimde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti.Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Yani kredi kartı; bankalar tarafından verilen, satın alma konusunda nakit para yerine kullanılan ve alışveriş yapılan yere ödeme garantisi veren bir yöntemdir.
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada kart aidatları için şimdiye kadar 100 bin şikayet başvurusu alındığını, bankaların birçok vatandaştan haksız yere her yıl kart aidatı aldığına yer verildi. Kredi kartı kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Kart kullanan kişi sayısında artış olması sonrası büyüyen pasta, büyük oyuncuların da iştahını kabartıyor. Bankalar, kredi kartı kullanan vatandaşlardan her yıl kart aidatı almaya devam ediyor. Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.
KREDİ KARTI AİDAT ŞİKAYETLERİ PATLAMIŞ DURUMDA
Her banka kendi belirlediği kart aidatını alıyor. Her ay alınan kart aidatı ise müşterilerin canını sıkıyor. 200 TL 'ye kadar alınan kart aidatlarının geri verilmesi, kart aidatlarının haksız şekilde alındığını belirten vatandaşlar ise şikayete gitti. Şikayet sayısı 100 bini aştı.
BAŞVURU YAPANA PARASI İADE EDİLECEK
Tüketici birlikleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuru yapması gerektiğine yer verildi. Kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar kart aidatını bankayla müzakere etmiş olanların da bundan sonrası için aidatsız kart isteyebileceğini dile getiriyor.
İade başvurusu yapanların gerekçeleri genel olarak şu şekilde:
''4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6 maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından haksız söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış.
T.C. Yasalarına göre yapılan bu ücretlendirme 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47 ** esas 2011/115** sayılı son karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin de olacağına dair de kesin hükmü bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ekstreme yansıtılan yıllık kart ücretinin iptalini istiyorum.''
BAŞVURU SAYFASI
E- Devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle kredi kartı aidatlarını geri almak mümkündür. bunun için; TC kimlik numarası ve şifreyle e-devlet sitesine giriş yapılır
Arama bölümüne "tüketici hakem heyeti" yazıp aranır.
Yeni başvuru butonuna tıklayın. Uyarıları okudum, kabul ediyorum dedikten sonra başka sayfaya yönlendirmektedir.
Devam et dedikten sonra hangi bankadan kredi kartı alındıysa, o bankanın seçilmesi gerekmektedir.
Yönlendirilen diğer sayfada; banka başvuru tarihi, konu ve başvurunuzu anlatan kısa açıklama yazdıktan sonra, bankadan yazılı cevap aldınız mı? Sorusunu cevaplayarak başvuru tamamlanır.
Tüketici Hakem Heyetine başvurular e Devlet kapısı üzerinden yapılıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi