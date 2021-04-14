Tarım ve Orman Bakanlığı ortalama 7 bin TL maaşla personel alımına başladı! Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir?
Tarım ve Orman Bakanlığı mühendis kadrosuna alım yapacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda başvuru şartları ve tarihi hakkında bilgilere yer verildi. Tarıma sözleşmeli statüde ve yüksek maaşla yeni personel alımları için başvurular alınacak. Başvuru yapacak adayların 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 türünde 70 almış olmaları gerekmektedir. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları neler? Hangi kadrodan alımlar yapılacak? Konu hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik...
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor. İlan kurumun internet sitesinde yayınlandı. Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Mühendis alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve alım yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgiler haberimizde!
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Mühendis alımı yapılacak. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
3) Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
4) Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,
5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
6) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
8) 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.