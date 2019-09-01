Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor
Özel sektörde iş arayanlar dikkat! SGK aylardır beklenen sigortalı sayılarını içeren raporunu yayımladı. Meslek seçimi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken konuların başında istihdam verileri ve işsizlik oranları geliyor. Her ne kadar hayal ettiğiniz mesleği yapmanın önemi vurgulansa da iş bulabileceğiniz bir alanı seçmenin önemi büyük. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin sonuna göre aktif sigortalı sayısı 124 binin üzerinde arttı. İşte en çok istihdam sağlayan sektörler...
01.09.2019 13:34
- Son Güncelleme: 01.09.2019 13:34
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