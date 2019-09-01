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Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Özel sektörde iş arayanlar dikkat! SGK aylardır beklenen sigortalı sayılarını içeren raporunu yayımladı. Meslek seçimi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken konuların başında istihdam verileri ve işsizlik oranları geliyor. Her ne kadar hayal ettiğiniz mesleği yapmanın önemi vurgulansa da iş bulabileceğiniz bir alanı seçmenin önemi büyük. Bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin sonuna göre aktif sigortalı sayısı 124 binin üzerinde arttı. İşte en çok istihdam sağlayan sektörler...

01.09.2019 13:34 - Son Güncelleme: 01.09.2019 13:34
Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Sanat Eğlence

Ocak-Aralık 2018 İstihdam Rakamı: 55.478

Ocak-Mayıs 2019 İstihdam Rakamı: 55.998

İstihdam Artışı (Kişi): 520

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Diğer Faaliyetler

Ocak-Aralık 2018 İstihdam Rakamı: 51.022

Ocak-Mayıs 2019 İstihdam Rakamı: 56.488

İstihdam Artışı (Kişi): 5.466

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Kağıt Ürünleri İmalatı

Ocak-Aralık 2018 İstihdam Rakamı: 56.228

Ocak-Mayıs 2019 İstihdam Rakamı: 56.761

İstihdam Artışı (Kişi): 533

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Reklamcılık-Piyasa Araştırması

Ocak-Aralık 2018 İstihdam Rakamı: 59.224

Ocak-Mayıs 2019 İstihdam Rakamı: 58.138

İstihdam Artışı (Kişi): -1.086

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Güvenlik

Ocak-Aralık 2018 İstihdam Rakamı: 47.727

Ocak-Mayıs 2019 İstihdam Rakamı: 58.361

İstihdam Artışı (Kişi): 10.634

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