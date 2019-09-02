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Ev sahibi olmak isteyen emekliler dikkat! Emekliye ev desteği... TOKİ emekli kontenjanını artıracak mı?

Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), TOKİ konutlarında kontenjanın yüzde 50'ye çıkmasını ve kira yardımını gündeme taşıdı. Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, "Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın" çağrısı yapıyor. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen emekliler, TOKİ'nin emekli kontenjanını artırmasını dört gözle bekliyor. Peki TOKİ emekli kontejanını artıracak mı? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

02.09.2019 07:47 - Son Güncelleme: 02.09.2019 08:01
Ev sahibi olmak isteyen emekliler dikkat! Emekliye ev desteği... TOKİ emekli kontenjanını artıracak mı?

Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde.

Ev sahibi olmak isteyen emekliler dikkat! Emekliye ev desteği... TOKİ emekli kontenjanını artıracak mı?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.

Ev sahibi olmak isteyen emekliler dikkat! Emekliye ev desteği... TOKİ emekli kontenjanını artıracak mı?

Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen emekliler dikkat! Emekliye ev desteği... TOKİ emekli kontenjanını artıracak mı?

Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, "Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın" çağrısı yapıyor.

Ev sahibi olmak isteyen emekliler dikkat! Emekliye ev desteği... TOKİ emekli kontenjanını artıracak mı?

3'TE 1'İ KİRACI
Bu talepler hayata geçirirse, TOKİ her projedeki konutların yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek.

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