Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
Emekliler bankalarla anlaşma yaparak promosyon ücreti alıyor. Anlaşmalar 3 yıllık oluyor. Bu üç yıl boyunca maaşı o bankadan alma sözü veriliyor. Bankalar, emekli müşteri yarışında rekabeti artırdı. 450 liraya varan promosyonu 900 liraya kadar çıkaran da; '2 gün erken maaş' ve 'emekli getirene 125 lira' verenler de bulunuyor. Peki emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre ne kadar promosyon alır? İşte emekli promosyonu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
01.09.2019 08:00
- Son Güncelleme: 01.09.2019 08:00
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