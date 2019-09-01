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Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler bankalarla anlaşma yaparak promosyon ücreti alıyor. Anlaşmalar 3 yıllık oluyor. Bu üç yıl boyunca maaşı o bankadan alma sözü veriliyor. Bankalar, emekli müşteri yarışında rekabeti artırdı. 450 liraya varan promosyonu 900 liraya kadar çıkaran da; '2 gün erken maaş' ve 'emekli getirene 125 lira' verenler de bulunuyor. Peki emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre ne kadar promosyon alır? İşte emekli promosyonu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

01.09.2019 08:00 - Son Güncelleme: 01.09.2019 08:00
Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

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Özel bankalarda halen 900 liraya varan promosyon tutarı görülüyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de var.

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