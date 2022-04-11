RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

Kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlatılan yarım çalışma ödeneği uygulamasına talep artmaya devam ediyor. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma şartları neler? Nereye başvurulmalı? Yarım çalışma ödeneği kadar süreyle ödeniyor? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.04.2022 11:33 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:33
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma şartları neler?

- İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

- Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
- Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması,gerekmektedir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

NEREYE BAŞVURULMALI ?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?

Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmakta.

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