Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor?
Kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlatılan yarım çalışma ödeneği uygulamasına talep artmaya devam ediyor. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma şartları neler? Nereye başvurulmalı? Yarım çalışma ödeneği kadar süreyle ödeniyor? Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesiliyor? İşte detaylar...
11.04.2022 11:33 - Son Güncelleme: 11.04.2022 11:33
Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir
Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmakta.