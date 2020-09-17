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Özel harekatın operasyon aracı 'Ejder' dakikalarla yarışıyor!

Özel harekat polislerinin güvenliğini sağlayan ve hızını artıran iki araç, işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 'Ejder'le mayına ve roketli saldırılara karşı korunan polisler, operasyon aracıyla 1 dakika içerisinde görev için çıkış yapabiliyor. Ejder'in teknik özellikleri nelerdir? Polislere ne gibi avantajlar sağlıyor? İşte bu soruların cevabı...

17.09.2020 13:47 - Son Güncelleme: 17.09.2020 13:47
Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki iki araç, polislere güvenlik ve hız anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle sınır illerindeki operasyonlarda mayından roketli saldırıya kadar her türlü tehlikeye karşı donanımlı 'Ejder' isimli araç, 16 tonluk ağırlığı ve tamamen ağır zırh kaplamasıyla ön plana çıkıyor.

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Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

9 PERSONEL AYNI ANDA OPERASYON BÖLGESİNE GÖTÜREBİLİYOR

Patlamaz tekerlekleriyle her türlü arazide hareket etme kabiliyeti olan bu araç, 9 personeli aynı anda operasyon yapılacak bölgeye götürebiliyor. İçerisinde yerli ve milli kuleleri barındıran bu aracın üzerine ağır silahlar monte edilebiliyor.

Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

Silahlar kamera sistemiyle kontrol edilip araç içindeki kumanda masasından ateşlenebiliyor. Gece görüş sistemine ek olarak termal kamera da barındıran araç, saatte 120 kilometre hız yapabiliyor.

Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

SADECE ANTALYA'DA VAR

Ejder Türkiye genelinde özel harekat polisleri için hizmete sunulmuş olsa da İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın özel olarak tasarlattığı operasyon aracı ise sadece Antalya'da bulunuyor. Bu araç bir ihbar gelmesi halinde özel harekat polislerine zamandan tasarruf imkanı sağlıyor.

Özel harekatın 'operasyon aracı' dakikalarla yarışıyor

Özel harekat şube müdürlüğü bahçesinde park halinde bekleyen bu araç, 9 kişi kapasitesine sahip. İçerisinde özel oluşturulan bölmelerde bir polisin ihtiyacı olan her türlü silah ve tabanca, mermi, koçbaşı gibi en ince ayrıntısına kadar tüm mühimmat hazırda bekliyor.

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