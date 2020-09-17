Özel harekatın operasyon aracı 'Ejder' dakikalarla yarışıyor!
Özel harekat polislerinin güvenliğini sağlayan ve hızını artıran iki araç, işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 'Ejder'le mayına ve roketli saldırılara karşı korunan polisler, operasyon aracıyla 1 dakika içerisinde görev için çıkış yapabiliyor. Ejder'in teknik özellikleri nelerdir? Polislere ne gibi avantajlar sağlıyor? İşte bu soruların cevabı...
17.09.2020 13:47
- Son Güncelleme: 17.09.2020 13:47
Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki iki araç, polislere güvenlik ve hız anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle sınır illerindeki operasyonlarda mayından roketli saldırıya kadar her türlü tehlikeye karşı donanımlı 'Ejder' isimli araç, 16 tonluk ağırlığı ve tamamen ağır zırh kaplamasıyla ön plana çıkıyor.
SADECE ANTALYA'DA VAR
Ejder Türkiye genelinde özel harekat polisleri için hizmete sunulmuş olsa da İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın özel olarak tasarlattığı operasyon aracı ise sadece Antalya'da bulunuyor. Bu araç bir ihbar gelmesi halinde özel harekat polislerine zamandan tasarruf imkanı sağlıyor.
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