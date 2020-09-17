Özel harekatın operasyon aracı 'Ejder' dakikalarla yarışıyor!

Özel harekat şube müdürlüğü bahçesinde park halinde bekleyen bu araç, 9 kişi kapasitesine sahip. İçerisinde özel oluşturulan bölmelerde bir polisin ihtiyacı olan her türlü silah ve tabanca, mermi, koçbaşı gibi en ince ayrıntısına kadar tüm mühimmat hazırda bekliyor.