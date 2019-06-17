Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmanın ardından Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak en çok kazandıran meslekler belirledi. Peki, o listede hangi meslekler yer alıyor? İşte en çok kazandıran meslekler listesi...
17.06.2019 23:02
- Son Güncelleme: 17.06.2019 23:30
Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı. İşte o liste...
Faktoring hizmetleri
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
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