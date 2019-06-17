Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmanın ardından Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak en çok kazandıran meslekler belirledi. Peki, o listede hangi meslekler yer alıyor? İşte en çok kazandıran meslekler listesi...

17.06.2019 23:02 - Son Güncelleme: 17.06.2019 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





