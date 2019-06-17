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Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmanın ardından Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak en çok kazandıran meslekler belirledi. Peki, o listede hangi meslekler yer alıyor? İşte en çok kazandıran meslekler listesi...

17.06.2019 23:02 - Son Güncelleme: 17.06.2019 23:30
Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı. İşte o liste...

Faktoring hizmetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Aracı kurumlar

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Hindistan cevizi, hurma, palmiye

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Akü imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 820.363 TL

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler hangileri? İşte o meslekler...

Fikri mülkiyet haklarının leasing'i

Kişi başı yıllık kazanç: 663.092 TL

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