Emekliye Temmuz zammı hesaplandı! Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?
Emeklilerin Temmuz 2019 maaş zammı hesaplandı. 2019 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri eline geçecek parayı merakla bekliyor. TAKVİM hem gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 5.94'lük tahmine göre yeni maaşları hesapladı... İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı detayları...
18.06.2019 07:49
- Son Güncelleme: 18.06.2019 07:49
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da eline geçecek parayı merakla bekliyor. TAKVİM hem gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 5.94'lük tahmine göre yeni maaşları hesapladı...
Emeklilerin gözü kulağı Temmuz zammında. Kısa süre önce Ramazan Bayramı ikramiyesini alan emekliler, şimdi de merakla Temmuz zammını bekliyor.
Zam oranı henüz belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4.99 çıktı. Buna Haziran ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak.
KİM, NE ALACAK?
Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.94 olacak.