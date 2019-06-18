Emekliye Temmuz zammı hesaplandı! Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz 2019 maaş zammı hesaplandı. 2019 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri eline geçecek parayı merakla bekliyor. TAKVİM hem gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 5.94'lük tahmine göre yeni maaşları hesapladı... İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı detayları...

18.06.2019 07:49 - Son Güncelleme: 18.06.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





