Babaya erken emeklilik müjdesi! Babalar nasıl erken emekli olur? İşte baba erken emekli olma şartları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanan eylem planına göre, sürekli bakıma ihtiyacı olan otizmli çocuklar için sadece annelere sağlanan erken emeklilik hakkı, çocukların bakımını üstlenen babalar ile bakmakla yükümlü olan diğer kişileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. Hali hazırda annelere prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonrasını kapsayan bu düzenleme ile çalışılan her 4 yıla bir yıl prim ekleniyor ve yaştan da bir yıl düşülüyor.. Peki, babalar hangi izinleri kullanabilir? Babaların hakları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çalışan babaların merak ettiği bütün soruların yanıtlarını verdi. İşte detaylar...
YARIM GÜN İŞ
● Anneler için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınıyor. Hem memurlarda hem de özel sektör çalışanlarında uygulanacak yarı zamanlı çalışma hakkını babalar ve evlat edinenler de kullanabilecek.
● Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek. Yönetmelik ile birlikte sistem devreye girecek.
● Bir çocuğu, eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de bu haktan yararlanabilecek.
● 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor. Ayrıca bu iznin bitiminden sonra istekleri halinde 24 aya kadar ücretsiz izin de veriliyor.
● 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, sonraki çocuklarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresi 45 saatin yarısı kadar, 22.5 saat ücretsiz izin veriliyor.