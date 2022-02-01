Türkiye'de en çok bu işler para kazandırıyor! Bu meslekleri yapanlar paraya para demiyorlar! İşte büyük getirisi olan 10 iş...

YEDEK PARÇA VE TELEFON TAMİRCİLİĞİ

Özellikle telefon tamirciliği işini diğer tamircilik sektörleri ile karıştırmayın. Tamircilik kelimesi bu iş için fazla hafif kalsa da şimdilik tam karşılığı. Bu işi yapanların ne kadar para kazandıklarını bilseniz sektöre girmek için hemen bir adım atarsınız. Günümüz itibariyle telefon fiyatları 10 bin liraları geçmiş durumda. Tabi haliyle bu telefonların tamirleri de yüksek fiyatlara yapılıyor. Bu nedenle bu sektör artık profesyonel ve yatırımcıların elindedir. Bu sektör için bir kaç profesyonel çalışan ile beraber işe başlayabilir ya da kendiniz iyi bir ustanın yanında eğitim alarak işe başlayabilirsiniz.