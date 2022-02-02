EYT öncesi bu formül ile 72 ay erken emeklilik müjdesi! 57,43 lira ödeyerek emekli olun! Vatandaşın yüzü aydınlandı!
Vatandaş zil takıp oynayacak! Bu anlamda emeklilik kısalıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurmaya başladı. Genellikle çalışma hayatından sıkılanların incelemeye başladığı erken emeklilik formülleri ise 2022 senesinde da öne çıkmaya devam ediyor. Bir yandan EYT hususu münakaşa yaratırken, başka yandan erken emeklilik amacıyla SGK bağlamında hangi meşru haklar sunuluyor araştırılıyor. Türkiye'de emeklilik amacıyla lüzumlu yaş, prim süresi ve sigortalılık senesi emekli olmak amacıyla esas şartlardır. Fakat vakit vakit bu şartlar birtakım meslek kümeleri ve özel haller amacıyla esnetiliyor. İşte erken emeklilikte bilinmeyenler.
Kadın Çalışanlara 6 Yıl Erken Emeklilik Yolu Açıldı!
SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 yıla kadar erken emeklilik uygulaması devam ediyor. Çocuk sahibi kadınların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor.
Eksik primlerini borçlanma yoluyla kapatmak isteyenlere özel fırsat sağlayan doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl olmak kaydıyla yapılabiliyor.
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Erkeklerde Erken Emeklilik İçin Bu Tarihlere Dikkat!
Erkek sigortalılarda ise askerlik borçlanması ile emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik yaşının geri çekilmesi ve prim kazanma şansının elde edilmesi avantajlarını sağlayan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmesini sağlıyor.