Türkiye'de çiçek sektörü 125 milyon dolar ihracat hedefine koşuyor! Dış talebe yetişilemiyor

Dünyada çiçek üretiminde üst sıralarda yer alan Kenya, Ekvador ve Kolombiya tedarik sıkıntısı yaşaması nedeniyle Türkiye'ye fırsat doğdu. Birçok ülke yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngilizlerin 14 Mart'ta kutladığı Anneler Günü nedeniyle çiçek ihtiyacını Türkiye'den karşılıyor. Türkiye, dış taleplere yetişmekte zorlanırken 125 milyon dolarlık ihracat hedefine de hızla koşuluyor.

05.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





