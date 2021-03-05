Türkiye'de çiçek sektörü 125 milyon dolar ihracat hedefine koşuyor! Dış talebe yetişilemiyor
Dünyada çiçek üretiminde üst sıralarda yer alan Kenya, Ekvador ve Kolombiya tedarik sıkıntısı yaşaması nedeniyle Türkiye'ye fırsat doğdu. Birçok ülke yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngilizlerin 14 Mart'ta kutladığı Anneler Günü nedeniyle çiçek ihtiyacını Türkiye'den karşılıyor. Türkiye, dış taleplere yetişmekte zorlanırken 125 milyon dolarlık ihracat hedefine de hızla koşuluyor.
05.03.2021 13:07
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07
Çiçek üretiminde ciddi potansiyele sahip olan Kenya, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkelerden ürün temininin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlaşması, bazı ülkelerde de üretimin zayıflaması Türkiye'nin çiçek ihracatının artmasına katkı sağladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngilizlerin 14 Mart'ta kutladıkları Anneler Günü nedeniyle artan sevkiyatlar dolayısıyla yoğunluk yaşayan sektör, ihracatta en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Kadınlar Günü için tırla sevkiyatların bittiğini, ekstra taleplere ise uçaklarla cevap verdiklerini söyledi.
Sadece 8 Mart için yaklaşık 8 milyon dolar değerinde 60 milyon dal çiçek ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, geçen yıla göre ihracatta artış yaşandığını bildirdi.
Yılmaz, İngilizlerin Anneler Günü'nü 14 Mart'ta kutladığını ve bu dönem için sevkiyatların devam ettiğini, yaklaşık 10 gün daha yurt dışına çiçek satışı yapılacağını belirtti.