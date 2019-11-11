Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?
Geçen yıl Hindistan'dan sabun ile şampuan yapımında kullanılan ve dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacının tohumları ithal edildi. O tohumlardan elde edilen fidanlar, Türkiye'de ilk kez bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında toprakla buluşacak. Peki sabun ağacı nedir? İşte detaylar.
BİR İLK OLACAK
Kampanyanın gözdesi ise bu yıl Türkiye'de ilk kez dikilecek olan 'sabun ağacı' oldu. Literatürdeki adı 'sapindus mukorossi' olan, sabun ve şampuan yapımında kullanılan, ayrıca dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacı için 2018 yılı sonbaharında Hindistan'dan 104 kilo tohum ithal edildi. Bu tohumlar Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak orman bölge müdürlüklerine bağlı 10 ayrı fidanlığa dağıtılarak çimlenme ve fidan üretimi başlatıldı.
Süreç sonunda 25 bine yakın fidan yetiştirildi. Kaplı, tüplü ve çıplak köklü olarak yapılan üretimde fidanlar, en iyi gelişimi Karadeniz Bölgesi'nde gösterdi. Planlanan sürede 90 santimetre boya ulaştılar. Yarın başlatılacak kampanyayla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde dikimine başlanacağı öğrenildi.