Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

BİR İLK OLACAK

Kampanyanın gözdesi ise bu yıl Türkiye'de ilk kez dikilecek olan 'sabun ağacı' oldu. Literatürdeki adı 'sapindus mukorossi' olan, sabun ve şampuan yapımında kullanılan, ayrıca dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacı için 2018 yılı sonbaharında Hindistan'dan 104 kilo tohum ithal edildi. Bu tohumlar Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak orman bölge müdürlüklerine bağlı 10 ayrı fidanlığa dağıtılarak çimlenme ve fidan üretimi başlatıldı.