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Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

Geçen yıl Hindistan'dan sabun ile şampuan yapımında kullanılan ve dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacının tohumları ithal edildi. O tohumlardan elde edilen fidanlar, Türkiye'de ilk kez bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında toprakla buluşacak. Peki sabun ağacı nedir? İşte detaylar.

11.11.2019 09:40 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:45
Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Kasım'da 11 milyon fidan" sloganıyla organize ettiği 'Geleceğe Nefes' kampanyası bugün başladı.

Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü kampanya kapsamında 28 orman bölge müdürlüğü, 246 orman işletme müdürlüğü, 28 orman fidanlık müdürlüğü, 2 bin 140 orman işletme şefliği, 158 ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği ile 45 fidanlık şefliği fidan dikimi için seferber olacak.

Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

Türkiye'nin 81 vilayetinde milyonlarca ağaç dikilecek. Kampanya kapsamda her bölgede o bölgenin doğal şartlarına uygun fidanlar toprakla buluşacak.

Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

BİR İLK OLACAK

Kampanyanın gözdesi ise bu yıl Türkiye'de ilk kez dikilecek olan 'sabun ağacı' oldu. Literatürdeki adı 'sapindus mukorossi' olan, sabun ve şampuan yapımında kullanılan, ayrıca dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacı için 2018 yılı sonbaharında Hindistan'dan 104 kilo tohum ithal edildi. Bu tohumlar Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak orman bölge müdürlüklerine bağlı 10 ayrı fidanlığa dağıtılarak çimlenme ve fidan üretimi başlatıldı.

Türkiye'de bir ilk olacak, 25 bin tane dikilecek! Yeni gözde sabun ağacı nedir?

Süreç sonunda 25 bine yakın fidan yetiştirildi. Kaplı, tüplü ve çıplak köklü olarak yapılan üretimde fidanlar, en iyi gelişimi Karadeniz Bölgesi'nde gösterdi. Planlanan sürede 90 santimetre boya ulaştılar. Yarın başlatılacak kampanyayla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde dikimine başlanacağı öğrenildi.

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