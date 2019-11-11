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Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020'de güçlü bir ekonomi inşası için tek haneli rakamlara inen enflasyonu ve faiz oranlarını kalıcı hale getirmek için 10 büyük adıma imza attı. Buna göre ekonomik büyümeye destek veren kredi garanti etkinliği artırılırken faizsiz, uzun vadeli destek modelleri devreye giriyor. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını 2020'de almaya başlayacak, yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

11.11.2019 11:12 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:12
Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

KREDİ GARANTİ SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM: Mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılıyor. Fon'un öncelikli sektörlerde verimliliği artıracak projelerde kullanımına ağırlık verilecek. Fon'un yüzde 50'si imalat sanayii sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek.

Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

YATIRIM BANKACILIĞI GÜÇLENİYOR: Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörler için yurtdışından uzun vadeli fon temin edecek. Sanayi yatırımlarına desteği güçlendirilecek. Bankanın öz sermayesi 10 milyar lira artırılacak.

Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

TÜRKİYE KALKINMA FONU KURULUYOR: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliğiyle Türkiye Kalkınma Fonu kuruluyor. Fon 2020'de yatırıma başlayacak.

Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

ŞİRKETLERE SERMAYE KATKISI: Kalkınma ajanslarınca büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı yapılarak bölgelerin gelişmesine katkı sağlanacak.

Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

KOSGEB İMALATIN PAYINI YÜZDE 75'E ÇIKARIYOR: KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan payı yüzde 75'e çıkarılıyor. Destekler yaygınlaştırılacak.

YATIRIMA DESTEK: Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik bankaların kullandırdığı yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

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