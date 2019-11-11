Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!

YATIRIM BANKACILIĞI GÜÇLENİYOR: Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörler için yurtdışından uzun vadeli fon temin edecek. Sanayi yatırımlarına desteği güçlendirilecek. Bankanın öz sermayesi 10 milyar lira artırılacak.