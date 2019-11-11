Herkesi ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan'dan ekonomi için 10 dev adım!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020'de güçlü bir ekonomi inşası için tek haneli rakamlara inen enflasyonu ve faiz oranlarını kalıcı hale getirmek için 10 büyük adıma imza attı. Buna göre ekonomik büyümeye destek veren kredi garanti etkinliği artırılırken faizsiz, uzun vadeli destek modelleri devreye giriyor. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını 2020'de almaya başlayacak, yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.
11.11.2019 11:12
- Son Güncelleme: 11.11.2019 11:12
KOSGEB İMALATIN PAYINI YÜZDE 75'E ÇIKARIYOR: KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan payı yüzde 75'e çıkarılıyor. Destekler yaygınlaştırılacak.
YATIRIMA DESTEK: Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik bankaların kullandırdığı yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.
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