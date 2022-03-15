Türkiye'de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!
Otomobil piyasalarında fiyat artışları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve n11.com ise aylık düşük faiz oranları ve avantajlı vade imkanları ile 2. el otomobil sahibi olmak isteyenlere en uygun krediyi sunuyor. Dilediğiniz herhangi bir ikinci el aracı n11.com üzerinden sepete ekleyerek, ödeme sayfasında Fibabanka Alışveriş Kredisi seçeneğini kullanarak uygun taşıt finansmanı ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Peki, Fibabanka taşıt kredisi avantajları neler? İşte en uygun taşıt kredisi detaylar
15.03.2022 11:47 - Son Güncelleme: 15.03.2022 11:47