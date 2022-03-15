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Haberler Ekonomi Türkiye'de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

Türkiye'de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

Otomobil piyasalarında fiyat artışları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilke imza atan Fibabanka ve n11.com ise aylık düşük faiz oranları ve avantajlı vade imkanları ile 2. el otomobil sahibi olmak isteyenlere en uygun krediyi sunuyor. Dilediğiniz herhangi bir ikinci el aracı n11.com üzerinden sepete ekleyerek, ödeme sayfasında Fibabanka Alışveriş Kredisi seçeneğini kullanarak uygun taşıt finansmanı ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Peki, Fibabanka taşıt kredisi avantajları neler? İşte en uygun taşıt kredisi detaylar

takvim.com.tr
15.03.2022 11:47 - Son Güncelleme: 15.03.2022 11:47
Türkiye’de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

Otomobil fiyatlarının artmasının ardından, BDDK düzenlemesiyle bankalar da harekete geçti. Taşıt kredisi kampanyalarında güncellemeye giden birçok banka gibi cazip oranları duyuran Fibabanka, n11.com anlaşması ile %1,89 faiz oranları ile ikinci el araç kredisi verecek.

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Türkiye’de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

👉Fibabanka n11.com 2. El Taşıt Kredisi

Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Fibabanka n11.com 2. El Taşıt Kredisi kampanyası, 2. el otomobil satın alımlarını n11.com üzerinden gerçekleştirecek kişilere %1,89 faiz oranları ile finansman tahsis etmektedir.

Türkiye’de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

Avantajlı faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kullandırılacak kredi sayesinde vatandaşların dilediği araca rahat bir ödeme dönemi ile ulaşması sağlanıyor.

Türkiye’de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

En az 10.000 TL ile 200.000 TL arasında kullandırılan kredi kapsamında 12 – 36 ay arası vade imkanı da uygulanmaktadır. Kredi tahsis ücreti ve sigorta ücreti olmadan kullandırılacak kredi, diğer pek çok banka kredilerine nazaran taşıt kredisi arayanlara cazip teklifler sunmaktadır.

Türkiye’de bir ilk! Fibabanka ve N11 arasında dev araç kredisi anlaşması! 2. el araç alacaklar bu kampanyayı kaçırmasın!

👉Fibabanka Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka ikinci el taşıt kredisine n11.com üzerinden anında başvuru yapmak için Fibabanka müşterilerinin dilediği aracı seçtikten sonra ''Hemen Al'' butonunu kullanarak işlem sayfasına girmesi mümkündür.

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