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Haberler Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, üretime 5,4 milyar avroluk katkı sağlayacak

15.03.2022 12:12 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:12
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını bildirdi.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin ekonomiye sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

Projenin açılışının 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yapılacağını anımsatan Karaismailoğlu, mega projelerle tarihe imza attıklarını kaydetti.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

Karaismailoğlu, projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon avro olduğunu aktararak, "Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan mega yatırımı ülkemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı

Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projenin planlanandan 1,5 yıl önce bitirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

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