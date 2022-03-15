1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasına sayılı günler kaldı! Simgelerin Köprüsü’nden üretime 5,4 milyar avroluk katkı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, üretime 5,4 milyar avroluk katkı sağlayacak
15.03.2022 12:12 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin ekonomiye sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi verdi.