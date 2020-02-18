Türkiye'de 1'inci dünyada 3'üncü olacak! Dudak uçuklatan miktar
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 184 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.
18.02.2020 12:32
- Son Güncelleme: 18.02.2020 12:36
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 184 metre yüksekliğe ulaşıldı.
Baraj genelinde yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesi ulaştı.
Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işlemlerinde toplamda 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.