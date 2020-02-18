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Türkiye'de 1'inci dünyada 3'üncü olacak! Dudak uçuklatan miktar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 184 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2.562.000 metreküp seviyesinde olduğu açıklandı.

18.02.2020 12:32 - Son Güncelleme: 18.02.2020 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





