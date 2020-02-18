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Gıda teröristlerine göz açtırılmayacak! Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı kapılarını ilk kez açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyl başlatılan gıda denetimi seferferberliği kapsamında toplanan numuneler, laboratuvarlarda sıcaklık, miktar, deformasyon ve mühür kontrollerine tabi tutuluyor. İncelemenin sürdüğü Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, kapılarını ilk kez açtı. İşte denetimler böyle gerçekleştiriliyor...

18.02.2020 12:53 - Son Güncelleme: 18.02.2020 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





