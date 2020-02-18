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Gıda teröristlerine göz açtırılmayacak! Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı kapılarını ilk kez açtı
Gıda teröristlerine göz açtırılmayacak! Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı kapılarını ilk kez açtı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyl başlatılan gıda denetimi seferferberliği kapsamında toplanan numuneler, laboratuvarlarda sıcaklık, miktar, deformasyon ve mühür kontrollerine tabi tutuluyor. İncelemenin sürdüğü Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, kapılarını ilk kez açtı. İşte denetimler böyle gerçekleştiriliyor...
18.02.2020 12:53
- Son Güncelleme: 18.02.2020 13:30
Orman Bakanlığı'nın talimatıyla, yurt genelinde eş zamanlı gıda denetimi seferberliği başlatıldı. 7 bin 4 gıda kontrol görevlisinin yer aldığı denetimlerde, firmalardan alınan numuneler, gıda kontrol laboratuvarında inceleniyor.
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İncelemenin sürdüğü Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, kapılarını açtı. Toplanan süt ve et ürünlerinde ilaç ve hormon etken madde analizleri yapıldı.
Burada incelenen ürünlerde uygun olmayan numune sahibi firmalara, 27 bin 877 lira idari para cezası uygulanırken ve firma bakanlığın ifşa listesine alınıyor.
YILLIK 70 BİN ANALİZ
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, 14 biriminde 180 personel ile hizmet veriyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden gelen numuneler üzerinde; sıcaklık, miktar, deformasyon ve mühür kontrollerine tabi tutuluyor.
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık, "Numunelerin sistem üzerinden kayıtları yapılarak, analiz işlemini gerçekleştiriyoruz. Aylık bin 500 numunemiz gelmekte, yıllık 18 bin numunede 70 bin civarı analiz yapmaktayız" dedi.