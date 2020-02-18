BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi
BİM marketlerde merakla beklenen salı günü indirimleri satışa çıktı. Birçok ürünün yer aldığı katalogda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Şarküteriden atıştırmalık ürünlere, kahvaltılık ürünlerden pasta süsü ve tatlı malzemelerine sürpriz ürünler salı kampanyaları arasında. Peki, hangi ürünler satışa çıktı? İşte BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
18.02.2020 11:44
- Son Güncelleme: 18.02.2020 11:44
DİĞER GALERİLER