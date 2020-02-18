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BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi

BİM marketlerde merakla beklenen salı günü indirimleri satışa çıktı. Birçok ürünün yer aldığı katalogda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Şarküteriden atıştırmalık ürünlere, kahvaltılık ürünlerden pasta süsü ve tatlı malzemelerine sürpriz ürünler salı kampanyaları arasında. Peki, hangi ürünler satışa çıktı? İşte BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...

18.02.2020 11:44 - Son Güncelleme: 18.02.2020 11:44
BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi

BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler merak ediliyor. BİM müşterilerinin araştırdığı salı indirimlerini sayfamızda derledik. Bu hafta BİM'de çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi

Tahin Serel 1000 g

BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 400 g Nestle

BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 325 g

BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda o ürünler dikkat çekiyor! İşte salı günü kampanyaları listesi

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