İslam Memiş'ten son dakika dolar, altın, borsa hisse yorumu! Seçimden sonrasına dikkat! 28 Mayıs sonrası için uyardı!
Seçim sonuçlarından sonra dolar, altın ve borsa, hisseler hakkında araştırmalar arttı. İlk tahminler de gelmeye başladı. Peki Dolar, altın ve borsa yükselir mi düşer mi? Altın Piyasaları Uzmanı ve Analist İslam Memiş, seçimin belli olmasından sonra piyasaların nasıl seyredeceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 28 Mayıs sonrası için yatırımcıya önemli uyarılar yaptı. İslam Memiş gelecek günler piyasaların nasıl şekilleneceğini açıkladı. İşte son dakika açıklamalar ve canlı altın, euro, dolar...
28.05.2023 23:32 - Son Güncelleme: 28.05.2023 23:32
Yatırımcılar dolar, altın, borsa hissede seçim sonrası neler olur sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın Piyasaları Uzmanı ve Analist İslam Memiş'den flaş açıklama geldi. Memiş herkesi 28 Mayıs sonrası için uyardı! İşte detaylar...