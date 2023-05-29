29 Mayıs 2023 altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş'ten fırsat çağrısı! Seçim sonrası altın fiyatları! "Döviz borçluları, düğün yapacak olanlar..."
Seçim sonrası altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 29 Mayıs 2023 itibariyle dolar, euro, borsa ve altın hakkında araştırmalar hızlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni hafta için fırsat açıklaması geldi. Düğün hazırlığındakiler, döviz borcu olanlar ve ticaret yapanlar için önemli açıklamalarda bulunan uzman isim altın alınmalı mı satılmalı mı sorusuna cevap verdi. Peki, 29 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte 29 Mayıs canlı dolar, altın ve euro kuru...
29.05.2023 11:22 - Son Güncelleme: 29.05.2023 11:22
Seçim sonrası canlı altın, dolar ve euro kuru en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 29 Mayıs 2023 itibariyle yatırımcılar piyasadaki son durumu araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni haftada kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlara yatırım tavsiyeleri geldi. İşte 29 Mayıs 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...
SEÇİM SONRASI ALTIN FİYATLARI
Seçim sonuçları sonrası altın ve dolarla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş vatandaşa çağrıda bulundu.