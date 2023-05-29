29 Mayıs 2023 altın alınmalı mı, satılmalı mı? İslam Memiş'ten fırsat çağrısı! Seçim sonrası altın fiyatları! "Döviz borçluları, düğün yapacak olanlar..."

Seçim sonrası canlı altın, dolar ve euro kuru en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 29 Mayıs 2023 itibariyle yatırımcılar piyasadaki son durumu araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni haftada kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlara yatırım tavsiyeleri geldi. İşte 29 Mayıs 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...