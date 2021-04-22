CANLI döviz kurları son durum: 22 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?
22 Nisan Perşembe günü kapanış saatinde dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,2550 liradan güne başladı. Aynı zamanda 9,9340 liradan alınan euro ise 9,9360 liradan satış fiyatı olarak belirtildi. Son kapanışta dolar 8,18 liradan, euro ise 9,84 liradan satılmıştı.Peki, 22 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte canlı döviz kurları
Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Serbest piyasada dolar Dolar 8,2550 liradan, euro ise 9,9360 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 8,18 liradan, euro ise 9,84 liradan satılmıştı. Peki, 22 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.