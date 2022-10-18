Türkiye tarımsal hasılada Avrupa lideri! İşte Türkiye’nin tarımsal atılımlarındaki en güncel veriler…

322 MİLYAR LİRA BİTKİSEL ÜRETİM DESTEĞİ

Son 19 yıl içinde günümüz fiyatlarıyla 322 milyar lira tutarında bitkisel üretim desteği sağlandı. Son 20 yıldaki üretim artışı yüzde 28 olarak istatistiklere yansıdı. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim, 2021 yılı sonu itibariyle 118 milyon ton olarak gerçekleşti. 2022 yılında tahmini olarak 125,7 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Uzman eller projesi kapsamında sadece 2022 yılında 81 ilin tamamında bin 276 projeye, proje başına 100 bin liraya kadar varan hibe ödemeleri gerçekleştirildi. Yine 2022 yılı içerisinde basınçlı sulama projelerine 300 milyon liralık hibe ödemeleri yapıldı.