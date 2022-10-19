Finlandiya işçi alımı şartları, alım yapılan meslekler ve çalışma koşulları açıklandı! Günde 72 ve 96 euro kazanabilirsiniz!

Finlandiya'da çalışabilmek bağlamında Fince ve İngilizce dillerinin bilinmesi ve resmi bir sertifika ile belgelenmesi lazımdır. Bu ülkede başlıca çalışma alanları ise şu şekildedir. Elektronik, tarım, program ve bilişim, sağlık ve metal işleridir. Öte yandan son senelerde kağıt sektörü içerisinde çoğu ülkeden işçi göçü yapılmaktadır.