Türkiye tarih yazdı
Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını hayata geçirdi. Başkan Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümünde ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alana ilkleriyle damga vurdu
2023 vizyonundan milim sapmayan Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda ilkleriyle örnek oldu. Limak/Kolin/Cengiz/ Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca, KDV dahil 26 milyar 140 milyon euroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesi kazanılan İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı, 29 Ekim'de açıldı.
İhaleyi kazanan konsorsiyumun 'İstanbul Grand Airport (İGA)' ismini vererek 7 Ekim 2013'te kurduğu şirket, 5 yıldır havalimanı projesini hayata geçirmek için çalışma yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümünde açılan, yıllık 90 milyon kişiye hizmet edecek birinci faz için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı.
Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının tüm etapları da 2028'e kadar tamamlanacak. Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet- devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.