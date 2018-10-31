Türkiye tarih yazdı

Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının tüm etapları da 2028'e kadar tamamlanacak. Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet- devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.