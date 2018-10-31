Türkiye tarih yazdı

Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını hayata geçirdi. Başkan Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümünde ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alana ilkleriyle damga vurdu

31 Ekim 2018 Çarşamba, 02:02:39 Güncelleme: 02:07:21
Türkiye tarih yazdı
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Türkiye tarih yazdı

2023 vizyonundan milim sapmayan Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda ilkleriyle örnek oldu. Limak/Kolin/Cengiz/ Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca, KDV dahil 26 milyar 140 milyon euroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesi kazanılan İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı, 29 Ekim'de açıldı.

Türkiye tarih yazdı
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Türkiye tarih yazdı

İhaleyi kazanan konsorsiyumun 'İstanbul Grand Airport (İGA)' ismini vererek 7 Ekim 2013'te kurduğu şirket, 5 yıldır havalimanı projesini hayata geçirmek için çalışma yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümünde açılan, yıllık 90 milyon kişiye hizmet edecek birinci faz için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı.

Türkiye tarih yazdı
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Türkiye tarih yazdı

Toplamda 76.5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının tüm etapları da 2028'e kadar tamamlanacak. Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet- devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Türkiye tarih yazdı
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Türkiye tarih yazdı

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER
Şirket, 25 yılda devlete kira bedeli olarak 22 milyar 152 milyon euro olmak üzere vergiler hariç toplam 32.4 milyar euro ödeyecek. Günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya'ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek.

Türkiye tarih yazdı
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Türkiye tarih yazdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan da ilk dış hat noktaları olacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek.

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