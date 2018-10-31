Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Meclis'te emeklilere yönelik 7 yasa teklifi var. Teklifler yasalaşırsa, emeklilerin maaşları artacak, ek gelir çıkacak, faturalarda indirim ve yakacak yardımı da başlayacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:02:41 Güncelleme: 03:05:17
Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
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Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?

12.3 milyon emeklinin gözü Meclis'te. Emeklilere yönelik 7 yasa teklifi, Meclis'in gündeminde.

Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
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Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) SGK Komisyonu Başkanı SGK Müşaviri Ali Duman, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek zorunda kalan emeklilere yönelik TBMM'ye 7 yasa teklifi sunulduğuna dikkat çekti. Ali Duman, bu teklifleri şöyle sıraladı:

Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
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Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?

Emeklilerde aylık bağlama oranlarını (ABO) düşüren eski kanun maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi.

Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
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Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?

Emeklilerde belirlenen en düşük aylığın, 2019 ile 2022 yılları arasında yeni düzenlemeyle yükseltilerek, refah payının artması.

Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
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Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?

Bu kanun teklifiyle de en düşük emekli aylıklarının; 2019 yılı için bin 200 lira, 2020 için bin 400 lira, 2021 için bin 600 lira, 2022 yılı ve sonrasında ise en az asgari ücret tutarında belirlenmesi talep ediliyor.

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