Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. Meclis'te emeklilere yönelik 7 yasa teklifi var. Teklifler yasalaşırsa, emeklilerin maaşları artacak, ek gelir çıkacak, faturalarda indirim ve yakacak yardımı da başlayacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
31 Ekim 2018 Çarşamba, 00:02:41 Güncelleme: 03:05:17
Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
Emekliye 7 fırsat | Emekliler yakacak yardımı alacak mı?
DİĞER GALERİLER