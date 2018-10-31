Eğitimde reform yılı

Hükümet eğitimde herkesin yüzünü güldürecek reformları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Devlet okullarında da yaz okulu olacak. Ücretli öğretmenlerin geliri artacak. Eğitime bağış özendirilecek

31 Ekim 2018 Çarşamba, 03:08:57 Güncelleme: 03:19:39
Eğitimde reform yılı
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Eğitimde reform yılı

Hükümet, 2019'da milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren reforma imza atacak. Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı'na göre öğrenme ortamları, fırsat eşitliği, öğretmen nitelikleri, müfredat ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ilişkin önemli adımlar atılacak.

Eğitimde reform yılı
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Eğitimde reform yılı

Devlet okullarında da tamamen ücretsiz olacak yaz okulları açılacak. Ücretli öğretmenlerin geliri artacak. Dijital eğitime daha çok yatırım yapılması sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programdaki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Eğitimde reform yılı
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Eğitimde reform yılı

TEKLİ EĞİTİM HIZLANACAK: Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak. Bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. İkili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları hızlanacak.

Eğitimde reform yılı
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Eğitimde reform yılı

DİJİTALE YATIRIM: Bu eğitim öğretim döneminde güncellenen müfredatın işlevselliği artırılacak. Dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacak. Sınıf içi öğretim uygulamalarındaki iyi örnekler geliştirilecek.

Eğitimde reform yılı
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Eğitimde reform yılı

MESLEKİ EĞİTİME ÖZENDİRME: Sınav baskısı azaltılacak, meslek liseleri tercih edilebilir hale getirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitim 9'uncu sınıftan itibaren başlayacak. Müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek.

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