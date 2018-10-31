Eğitimde reform yılı

Devlet okullarında da tamamen ücretsiz olacak yaz okulları açılacak. Ücretli öğretmenlerin geliri artacak. Dijital eğitime daha çok yatırım yapılması sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programdaki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

