Eğitimde reform yılı
Hükümet eğitimde herkesin yüzünü güldürecek reformları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Devlet okullarında da yaz okulu olacak. Ücretli öğretmenlerin geliri artacak. Eğitime bağış özendirilecek
31 Ekim 2018 Çarşamba, 03:08:57 Güncelleme: 03:19:39
Eğitimde reform yılı
Eğitimde reform yılı
Eğitimde reform yılı
Eğitimde reform yılı
Eğitimde reform yılı
MESLEKİ EĞİTİME ÖZENDİRME: Sınav baskısı azaltılacak, meslek liseleri tercih edilebilir hale getirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitim 9'uncu sınıftan itibaren başlayacak. Müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek.
DİĞER GALERİLER