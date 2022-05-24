Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu'daki rakamlar katlandı
Türkiye son dönemde ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye Ekonomi Modeli ile başlatılan üretim ve ihracat hamlesinin meyveleri toplanıyor. Yapılan yatırımlarla beraber Anadolu'daki şehirlerin de ihracat rakamları adeta şaha kalktı.
Bunun yanı sıra, ihracatın bölgesel ve il dağılımı da yeni yatırımların devreye girmesiyle Anadolu'da da ihracatın yıldızının parladığını gösterdi.
8 SEKTÖR REKOR KIRDI
Nisanda 23.4 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken, 4 aylık ihracat yüzde 21.7 artarak 83.6 milyar dolar, yıllık ihracat ise yüzde 28.6 artarak 240.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Pandemi sonrasında, Eylül 2020'den Nisan 2022'ye kadar olan son 20 ayın 18'sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı. Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde rekor kırıldı. 21 sektörde ihracat artışı yüzde 10'nun üstüne çıktı.
61 il ihracatını artırma başarısını gösterirken, 16 il tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 214 ülkeye ihracat gerçekleştirilen nisan ayında, 155 ülkeye ihracat arttı. 27 ülkeye ihracatta rekor kırıldı.