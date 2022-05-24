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Haberler Ekonomi Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu'daki rakamlar katlandı

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu'daki rakamlar katlandı

Türkiye son dönemde ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye Ekonomi Modeli ile başlatılan üretim ve ihracat hamlesinin meyveleri toplanıyor. Yapılan yatırımlarla beraber Anadolu'daki şehirlerin de ihracat rakamları adeta şaha kalktı.

24.05.2022 09:33 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:33
Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu’daki rakamlar katlandı

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve büyümenin sürükleyicisi haline gelen ihracatta rekor serisi devam ederken, sergilenen sektörel performans Türkiye'nin topyekün bir üretim ve ihracat hamlesinin içerisinde olduğunu net bir biçimde ortaya koydu.

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Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu’daki rakamlar katlandı

Bunun yanı sıra, ihracatın bölgesel ve il dağılımı da yeni yatırımların devreye girmesiyle Anadolu'da da ihracatın yıldızının parladığını gösterdi.

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu’daki rakamlar katlandı

8 SEKTÖR REKOR KIRDI
Nisanda 23.4 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken, 4 aylık ihracat yüzde 21.7 artarak 83.6 milyar dolar, yıllık ihracat ise yüzde 28.6 artarak 240.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu’daki rakamlar katlandı

Pandemi sonrasında, Eylül 2020'den Nisan 2022'ye kadar olan son 20 ayın 18'sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı. Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde rekor kırıldı. 21 sektörde ihracat artışı yüzde 10'nun üstüne çıktı.

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor! Anadolu’daki rakamlar katlandı

61 il ihracatını artırma başarısını gösterirken, 16 il tarihlerinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 214 ülkeye ihracat gerçekleştirilen nisan ayında, 155 ülkeye ihracat arttı. 27 ülkeye ihracatta rekor kırıldı.

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