Maaşlara ek gösterge ayarı! Yeni ek gösterge nasıl yansıyacak? TAKVİM mesleklere göre emekli aylığı ve ikramiye tablosunu açıkladı
Ek gösterge düzenlemesi için son günlere girilirken, yeni maaşlar da belli oldu. Emekli aylıkları hemşireler ve öğretmenlerde 6 bin 861 liraya ulaşacak. TAKVİM mesleklere göre emekli aylığı ve ikramiye tablosunu tek tek hesapladı. İşte tüm detaylar...
24.05.2022 06:56 - Son Güncelleme: 24.05.2022 06:56
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.
Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.
Ek gösterge en çok emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde etkisini gösterecek. TAKVİM, meslek grupları için yeni maaşları ve ikramiyeleri hesapladı.