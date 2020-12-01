Türkiye hepsini solladı! İşte ülke ülke büyüme rakamları! Ne Norveç, ne Kanada, ne Almanya...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün başından bu yana alınan ekonomik tedbirler, kamu bankalarının yaptığı kampanyalar yüzde 6.7'lik bir büyüme getirdi. Koronavirüs küresel ekonomiyi dibe çekerken Türkiye pozitif ayrıştı. Norveç, Kanada, Almanya küçülme açıklamaları yaparken Türkiye ekonomide büyüdü. İşte ülke ülke büyüme rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomi, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaya başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7'lik büyüme ile beklentilerin üstünde büyüdü. Üçüncü çeyrekte Türkiye'nin yüzde 5.5-6 civarında büyüme göstermesi bekleniyordu. Üçüncü çeyrekteki bu büyüme ile Türkiye yüzde 4.9 büyüyen Çin'i geçti.
Büyüme ile milli gelir cari fiyatlarla yüzde 22.6 arttı, dolar bazında yüzde 3.3 geriledi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü de dolar bazında 736 milyar dolara gerilerken TL cinsinden 4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir de üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 dolara geriledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, büyümenin kaynaklarına bakıldığında, üretim yönteminde finans sektöründeki büyüme, harcamalar yönteminde ise vatandaşın tüketimi ile toplam yatırımlarda yaşanan artış öne çıktı. Üretim yönteminde tarım sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyerek toplam ekonomiye 0.77 puanlık katkı sağladı. Sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 8'lik üretimle ekonomiye 1.45 puan olumlu etki sağladı. İkinci çeyrekte sanayideki daralma, büyümeyi 3 puan geriletmişti.