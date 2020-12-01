Türkiye hepsini solladı! İşte ülke ülke büyüme rakamları! Ne Norveç, ne Kanada, ne Almanya...

Büyüme ile milli gelir cari fiyatlarla yüzde 22.6 arttı, dolar bazında yüzde 3.3 geriledi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü de dolar bazında 736 milyar dolara gerilerken TL cinsinden 4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir de üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 dolara geriledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, büyümenin kaynaklarına bakıldığında, üretim yönteminde finans sektöründeki büyüme, harcamalar yönteminde ise vatandaşın tüketimi ile toplam yatırımlarda yaşanan artış öne çıktı. Üretim yönteminde tarım sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyerek toplam ekonomiye 0.77 puanlık katkı sağladı. Sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 8'lik üretimle ekonomiye 1.45 puan olumlu etki sağladı. İkinci çeyrekte sanayideki daralma, büyümeyi 3 puan geriletmişti.