Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı kapsamında her ay 850 TL-1250 TL arasında değişen tutarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde programında bu sene de devam edeceğini müjdeledi. Açıklama sonrası binlerce kişi destek paketi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Aile Destek Paketi zamlandı mı son dakika? Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu? Türkiye Aile Destek Programı Temmuz ayı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sosyal yardım başvuru ve ödeme sorgulama ekranı!