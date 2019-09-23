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Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

Dünyanın en büyük ekonomileri için 2050'de tablo büyük ölçüde değişecek. Pricewaterhouse Coopers (PwC), dünyanın en büyük 32 ekonomisi için 2050 yılına kadar büyüme tahminlerini özetleyen bir rapor yayınladı. Türkiye listede birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte o liste...

23.09.2019 11:41 - Son Güncelleme: 23.09.2019 11:49
Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

Londra merkezli araştırma şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC) tarafından hazınlanan '2050'de Dünya' (World in 2050) rapor günümüzün gelişen ülkelerinin yakın dönemde dünya devleri ile boy ölçüşen ekonomilere dönüşeceğini ortaya koydu.

Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

Rapora göre Çin, ABD'yi en büyük ekonomi olarak geride bıraktı bile ve 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi olabilir. 2050 yılına kadar Hindistan da ABD'yi geride bırakarak ikinci sıraya yükselebilir. Endonezya ise Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak dördüncü sıraya ilerleyebilir.

Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

Rapora göre 2050 yılından önce dünyadaki en büyük 7 ekonomiden altısı gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alabilir. Raporda 2050 yılında Çin'in Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) 49.9 trilyon dolara ulaşırken, ABD'nin 34.1 trilyon dolar, Hindistan'ın 28 trilyon dolar, Endonezya'nın 7.3 trilyon dolar, Brezilya'nın ise 6.5 trilyon doları bulması ön görülüyor.

Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

Raporda küresel ekonominin yüzde 35'ini oluşturan E7 ülkeleri (gelişen ekonomiler) 2050'de dünya ekonomisinin yüzde 50'sini oluşturacak bir büyüklüğe ulaşacak. Bu durumda Türkiye, 2050 yılında Satınalma Gücü Paritesi (SGP) bazında GSYH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında ikinci sıradaki yerini de koruyabilir.

Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

İTALYA'YI GEÇECEĞİZ

Rapora göre 2050 yılında Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi mümkün olacak. Türkiye'nin ortalama yıllık yüzde 37'lik bir büyüme gerçekleştireceği varsayımına göre şu anda yaklaşık 800 milyar dolar düzeyindeki GSYH 2030 yılında 1 trilyon 650 milyar doları bulacak. 2050 yılında ise 4 trilyon dolarlık bir GSYH ile Türkiye 11'inci sıraya yerleşecek.

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