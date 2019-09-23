Türkiye 2050’de 11. büyük ekonomi olacak... İşte 2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri...

İTALYA'YI GEÇECEĞİZ

Rapora göre 2050 yılında Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi mümkün olacak. Türkiye'nin ortalama yıllık yüzde 37'lik bir büyüme gerçekleştireceği varsayımına göre şu anda yaklaşık 800 milyar dolar düzeyindeki GSYH 2030 yılında 1 trilyon 650 milyar doları bulacak. 2050 yılında ise 4 trilyon dolarlık bir GSYH ile Türkiye 11'inci sıraya yerleşecek.