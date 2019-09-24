Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası çıkacak mı? SSK-Bağ-Kur emeklisinin intibak zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli intibak istiyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için Meclis'i bekliyor. Memur emeklilerinin gözü ise KPDK'da olacak. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
24.09.2019 07:57
- Son Güncelleme: 24.09.2019 07:57
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