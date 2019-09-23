17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?
Yaklaşık 17 milyon kişi Ocak'ta zam olacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
23.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 23.09.2019 07:55
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