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17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 17 milyon kişi Ocak'ta zam olacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

23.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 23.09.2019 07:55
17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta gelirler artacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak.

17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 8.46, memur ve emeklilerinin ise yüzde 3.46 farkla yüzde 7.46 olacak.

17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Beklenti anketinde ise artış SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 8.52, memur ve memur emeklileri için yüzde 7.52 olarak tahmin ediliyor.

17 milyona yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşlarındaki artış pek çok aylığı da etkileyecek:

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