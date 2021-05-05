Turkcell, Türk Telekom, Vodefone'dan cezbedecek havadis! 1 GB, 6 GB, 10 GB ve 15 GB bedava internet nasıl alınır?
Tam kapanma sürecinde olduğumuz şu günlerde GSM operatörleri vatandaşa moral olması açısından bedava internet paketi kampanyalarını duyurdu. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörleri pandemi dönemine özel her abonesine internet hediye kampanyaları sunuyor. Öte yandan, okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Bu noktada, GSM şirketleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 1 GB, 6 GB, 10 GB ve 15 GB hediye internet kampanyalarını hayata geçirdi. İşte Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası tüm detaylar!
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörleri tam kapanmaya özel her abonesine mobil internet hediye ediyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Ayrıca okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı öğrencilerin en büyük ihtiyacı bu dönemde internet oluyor. Operatörlerde bu dönemde müşterilerini mağdur etmemek için çeşitli internet kampanyalarını hayata geçirdi. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.
TÜRK TELEKOM BEDAVA İNTERNET
Türk Telekom, bu Ramazan ayına özel kampanyasında kullanıcılarına 9,18 TL karşılığında 00.00 – 06.00 saatleri arasında kullanılabilen 30 GB'lık internet paketi sunuyor. Faturalı ya da faturasız fark etmeksizin kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını açtıktan sonra SAHUR 30 GB İnternet kampanyasına tıklayıp, satın al tuşuna basabilirler.
Şirket, aynı zamanda numarasını Türk Telekom'a taşıyan veya bireysel faturalı hat kullanmaya yeni başlayan müşterilerine 10 GB'lık ücretsiz internet paketi sunuyor.
15 GB İNTERNET PAKETİ!
Türk Telekom, 15 GB'ye tamamlama internet paketini sundu. Türk Telekom, BİMcell, POCELL, Pttcell, Teknosa Mobil, hatlarını kullanan vatandaşların kullandığı 7 GB ve üstü internet paketlerine 15 GB'ye tamamlama paketini sunuyor. Koronavirüs döneminde moral olarak sunulan 15 GB'ye tamamlama paketine geçiş için TAMAMLA 15GB yazıp 5555'e kısa mesaj atabilirsiniz.
TURKCELL ÇEREZ GÜNLÜK 6 GB PAKETİ 10 TL
Turkcell Çerez paketi nedir, Çerez paket nasıl alınır ve Çerez günlük paket hakkında detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Turkcell çerez günlük paketleri satın alabileceğiniz ve 24 saat süresi olan ek paketlerdir. Kampanya kapsamında günlük 6GB internet sunulmaktadır. Çerez günlük 6 GB paketinden bütün turkcell kullanıcıları yararlanabilir.
ÇEREZ GÜNLÜK 6 GB NASIL ALINIR?
Turkcell günlük çerez 6 GB paketi almak için Dijital Operatör uygulamasından, Turkcell mağazalarından yada GUNLUK 6GB yazıp 2200'a göndererek katılabilirsiniz. 24 Saatin sonunda internet paketinizi tamamen kullanmamış olsanız bile süre sınırlaması olduğundan dolayı paketiniz bitecektir.