Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi! Mest etti! Emekliye 1500 TL maaş, 2.000 TL promosyon, 2200 TL ikramiye!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Milyonları ilgilendiriyor. Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç müjdesi! Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Öte yandan bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

06.05.2021 08:35 - Son Güncelleme: 06.05.2021 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





