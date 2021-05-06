Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

Çalışma yaşamında yer alan milyonlarca vatandaşın ortak emeli, ihtiyarladıklarında emekli olabilmek. Çalışanların emekli olmalarını istemelerinde en ehemmiyetli emel ise düzenli ücret, sağlık hakları ve öbür etkenler. Emeklilik için en ehemmiyetli mevzu başlıklarından bir tanesi ise emekli ücreti. Bu kısımda da çift maaş müjdesi ön plana çıkıyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

06.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 06.05.2021 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





