RAMAZAN İMSAKİYE
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Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

Çalışma yaşamında yer alan milyonlarca vatandaşın ortak emeli, ihtiyarladıklarında emekli olabilmek. Çalışanların emekli olmalarını istemelerinde en ehemmiyetli emel ise düzenli ücret, sağlık hakları ve öbür etkenler. Emeklilik için en ehemmiyetli mevzu başlıklarından bir tanesi ise emekli ücreti. Bu kısımda da çift maaş müjdesi ön plana çıkıyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

06.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 06.05.2021 08:35
Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için de bazı şartlar var. İşte detaylar...

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Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için de bazı şartlar var.

Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine emekli aylığı almıyor olmak. Peki hangi şartlarda çift maaş oluyor, ona da bakalım...

Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

Hem eşlerinizden ölüm maaşı alabilirsiniz hem de emekli oluyorsunuz! Çift maaş müjdesi geldi! Yapmanız gereken...

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı.