Bedava internet baldan tatlıdır! Turkcell-Türk Telekom 10, 20, 30 GB hediye internet kampanyası başlattı! Nimet gibi...

TURKCELL DİJİTAL 2 GB BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

Turkcell dijital 2 GB bedava kampanyası ile Turkcell dijital operatör uygulaması hesabınıza giriş yaparak kredi kartı yada banka kartı ile her hangi bir paketi satın alan tüm faturasız hat sahiplerine 2 GB bedava internet vermektedir.

Turkcell bedava internet kazanmak için hemen hesabımın uygulamasına giriş yaparak her hangi paketlerden birini almanız yeterlidir. 2 GB bedava interneti 1 ay boyunca kullanabilirsiniz. Paket alımından sonra hediye 2 GB internet hattınıza otomatik olarak yüklenecektir.