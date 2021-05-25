Bedava internet baldan tatlıdır! Turkcell-Türk Telekom 10, 20, 30 GB hediye internet kampanyası başlattı! Nimet gibi...
GSM operatörlerinin bedava internet yarışı hız kesmeden devam ediyor. Özellikle akıllı telefonlarıyla çok vakit geçiren kişiler Türk Telekom, Turkcell gibi GSM operatörlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olan operatöre geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Türk Telekom, Turkcell bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.
GSM operatörlerinin bedava internet yarışı başladı. Özellikle akıllı telefonlarıyla çok vakit geçiren kişiler Türk Telekom, Turkcell gibi GSM operatörlerinin kampanyalarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olan operatöre geçiş yapabiliyor. Bu kapsamda özellikle günlük hayatın vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarıyla birlikte internet konusu daha bir ön plana çıkıyor. Türk Telekom, Turkcell'den bedava internet kampanyası hakkında bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik.
TURKCELL YENİ HAT TANIŞMA HEDİYESİ
Turkcell hat kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflemek amacıyla yeni hat alan abonelerine 5GB hediye internet veriyor.
Üstelik bu kampanyadan kolaylıkla yararlanabilme şansınız da bulunuyor.
Yeni hat hediyenizi hemen kullanmak istiyorsanız, hattınız açıldığından yani aktif edildikten sonra akıllı cihazınızın mesajlaşma bölümüne gelmeli, HAT HEDIYESI 5GB yazıp, 2020'ye mesaj yollamalısınız.
TURKCELL ŞANSA REKLAM TIKLA BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Turkcell şansa reklam tıkla kampanyası ile internet siteleri üzerinden yada sosyal medya gördüğünüz Tukcell şansa reklamlarını tıklayarak bedava 1 GB ve 2 GB internet kazanabilirisiz.
Turkcell şansa tıkla reklamlarını tıkladığınızda karşınız çıkan 6 tane emocan dan birini tıklayarak bedava internet kazanabilirsiniz. Şansa tıkla reklamlarını haftada 1 defa tıklayarak hediye internet kazanabilirsiniz. Reklamları görmek ve bedava internet kazanmak için bizim sitemizde gördüğünüz Turkcell şansa tıkla reklamlarını gördüğünüzde reklama tıklayarak hediyenizi hemen alabilirsiniz.
TURKCELL YÜKLEDİĞİN KADAR KAZAN BEDAVA İNTERNET
Turkcell yüklediğin kadar kazan kampanyası kapsamında faturasız hat sahipleri www.turkcell.com.tr, Dijital Operatör Uygulaması veya Paycell uygulaması üzerinden hatlarına yükledikleri kadar TL kazanırlar.
Yıl sonuna kadar geçerli olan bu kampanyadan yaralanmak isteyen faturasız hat sahipleri kredi kartları ile hemen TL yüklemeleri yeterlidir. Yüklediğiniz kadar hediye TL internet paketi olarak kullanmanız mümkün.
TURKCELL DİJİTAL 2 GB BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Turkcell dijital 2 GB bedava kampanyası ile Turkcell dijital operatör uygulaması hesabınıza giriş yaparak kredi kartı yada banka kartı ile her hangi bir paketi satın alan tüm faturasız hat sahiplerine 2 GB bedava internet vermektedir.
Turkcell bedava internet kazanmak için hemen hesabımın uygulamasına giriş yaparak her hangi paketlerden birini almanız yeterlidir. 2 GB bedava interneti 1 ay boyunca kullanabilirsiniz. Paket alımından sonra hediye 2 GB internet hattınıza otomatik olarak yüklenecektir.