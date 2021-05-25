Yüz binleri ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartı değişiyor! Hemen başvurun...
SGK'dan çalışan annelere emeklilik sürecinde üçlü avantaj var! Buna göre kadınlar doğum borçlanması ile prim kazanabiliyorlar. Staj ise borçlanma için geçerli sayılıyor ve staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürebiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, staj sigortası ve staj yapanlarla ilgili merak edilenleri yazdı. İşte detaylar...
25.05.2021 10:58
- Son Güncelleme: 25.05.2021 11:07
Türkiye'de çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları gerekiyor.
Ancak emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.
Ancak doğum borçlanmasında bazı ince noktalar var ki annelere ikinci, hatta üçüncü avantaj daha sağlıyor. Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor.
Ancak verilen numara ve tecil geçerli oluyor. İşte bu noktada annelere imkân doğuyor. Çünkü anneler staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.
Buradaki diğer avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilmesi. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.