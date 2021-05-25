BİM'e iki gün üst üste gelen indirimler! BİM 25 Mayıs aktüel kataloğuyla takı ve bileklik ürünlerinde sürpriz kampanya!
BİM 25 Mayıs aktüel kataloğuyla bugün bakım, takı, bileklik ve iç giyim ürünlerinde çeşitli fırsatlar bulunuyor. BİM'de bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında Misss Coco Bride Yazılı Saten Sabahlık, Misss Coco Saten Şortlu Takım ve Sabahlık Seti 3'lü, Bride To Be Saten Kuşak, Naturalove Taraklı Mini Toka, Taraklı Yan Toka, Gelin Saç Aksesuarı, Nedime Bilekliği, Savon De Royal Katı Sabun, Blenior Isıtıcılı Roll-On Ağda Seti, Remove Tüy Dökücü Krem, Parex Epi Tüy Dökücü Krem, Protex Meyve Kokulu Büzgülü Büyük Boy Çöp Torbası, Kesme Bıçaklı Streç Film ve 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici var.
BİM'e iki gün üst üste gelen indirimler! BİM 25 Mayıs aktüel kataloğunda pek çok fırsat bugün sabah saatleriyle birlikte raflara geldi. Takı ve bileklik ürünlerinin ön plandaki yerini aldığı kataloğda bu hafta Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı, Deep Fresh 90'lı Islak Havlu, Naturalove Taraklı Mini Toka, Misss Coco Bride Yazılı Saten Sabahlık, Protex Dayanıklı Jumbo Boy Çöp Torbası, Blenior Isıtıcılı Roll-On Ağda Seti, Taraklı Yan Toka, Gelin Saç Aksesuarı ve Nedime Bilekliği revaçta olacak.