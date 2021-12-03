17 TL'nin altına düştü! Salam, zeytin, et, salça, çay... A101 hafta sonu indirimleri belli oldu! 2 Aralık'ta başladı duyan koşa koşa geldi!

Hafta sonuna çok az bir süre kaldı. Her hafta A101'de bir çok ürün indirime giriyor. Hafta sonunun da gelmesiyle vatandaşlar marketlere akın ediyor. Bu hafta da gelenek değişmedi. A101 yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Elektronik ürünler, tekstil ürünleri, gıda ihtiyaçları ve daha pek çok ürün indirime giriyor. 2 Aralık 2021 Perşembe'den itibaren aktüel ürünleri inceleyebilirsiniz. Haberimizde yeni aktüel ürünler kataloğuna yer verdik. Burun kılı kesme makinesi 17,95'e kadar düştü. İşte tam liste!