Türk Lirası’na geçiş hızlanıyor! Büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar ve ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduatı (KKM) sonlandırma hedefi doğrultusundaki düzenlemeler, bankacılık sisteminde mevduatta Türk Lirası'nın payını yükseltmeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat'taki düşüş devam ederken, standart Türk Lirası'nın payı neredeyse 2'ye katlandı.
62 HAFTADIR KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ
Geçtiğimiz yılın 18 Ağustos tarihinde 3.4 trilyon lira ile tarihi zirveyi gören Kur Korumalı Mevduat'ta, o tarihte başlayan düşüş kesintisiz olarak 62 haftadır devam ediyor. BDDK verilerine göre, KKM'nin büyüklüğü 25 Ekim haftasında 37 milyar TL daha azalarak 1 trilyon 375 milyar liraya indi. KKM'de 18 Ağustos 2023'ten bu yana 2 trilyon 33 milyar TL, 29 Mart 2024'ten bu yana ise 901 milyar lira düşüş oldu. KKM, döviz bazında ise 126.5 milyar dolardan, 40.5 milyar dolara indi. KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26'dan 7.6'ya, TL mevduattaki payı ise yüzde 45.1'den 12'ye geriledi.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı. DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2.7 milyar dolar azalarak 48.4 milyar dolara geriledi. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1.5 milyar dolar düşüşle 35.8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1.1 milyar dolar azalarak 13.7 milyar dolardan 12.6 milyar dolara indi. Türk Lirası, KKM stok bakiyesi de eylülde 1.1 milyar lira azalışla 3.9 milyar liradan 2.8 milyar liraya düştü. Açıklanan veriler toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 48.5 milyar dolar olduğuna işaret etti.