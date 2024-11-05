Türk Lirası’na geçiş hızlanıyor! Büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı



62 HAFTADIR KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yılın 18 Ağustos tarihinde 3.4 trilyon lira ile tarihi zirveyi gören Kur Korumalı Mevduat'ta, o tarihte başlayan düşüş kesintisiz olarak 62 haftadır devam ediyor. BDDK verilerine göre, KKM'nin büyüklüğü 25 Ekim haftasında 37 milyar TL daha azalarak 1 trilyon 375 milyar liraya indi. KKM'de 18 Ağustos 2023'ten bu yana 2 trilyon 33 milyar TL, 29 Mart 2024'ten bu yana ise 901 milyar lira düşüş oldu. KKM, döviz bazında ise 126.5 milyar dolardan, 40.5 milyar dolara indi. KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26'dan 7.6'ya, TL mevduattaki payı ise yüzde 45.1'den 12'ye geriledi.