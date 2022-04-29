Türk limanlarına yanaşan en büyük yolcu gemisi Costa Venezia İstanbul’da! Bu yıl 250 cruise gemisi bekleniyor

Bakan Ersoy, burada turizm konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. 2 Mayıs'ta Ege'ye açılacak gemide konuşan Ersoy, "Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı cruise gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul'a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere cruise turlarına başlayacak.