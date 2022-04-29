Türk limanlarına yanaşan en büyük yolcu gemisi Costa Venezia İstanbul'da! Bu yıl 250 cruise gemisi bekleniyor
Türkiye limanlarına yanaşan en büyük cruise gemisi Costa Venezia İstanbul'da. Gemiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Bu yıl Galataport'a 200 cruise gemisinin gelmesini bekliyoruz. Bu sayı 250'ye de çıkabilir. Turizmde yıl başında belirlenen hedeflerde de bir sapma yok. Yıl sonunda 42 milyon turist, 35 milyar dolar da gelir elde edeceğiz" dedi.
Pandeminin etkilerinin azaldığı son günlerde Turizm konusunda olumlu haberler gelmeye başladı. Son olarak bugüne kadar Türk limanlarına yanaşan en büyük yolcu gemisi olan Costa Venezia, İstanbul'a geldi. 5 gün boyunca Galataport'ta konaklayacak olan dev gemiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da bir ziyarette bulundu.
Bakan Ersoy, burada turizm konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. 2 Mayıs'ta Ege'ye açılacak gemide konuşan Ersoy, "Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı cruise gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul'a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere cruise turlarına başlayacak.
İlk etapta 25 tur planlanıyor. Kışa kadar bu turlar devam edecek. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor. Yeni bir port ihalesi daha yapılıp İstanbul'un geçmişten çok daha fazla cruise müşterisi alan hatta Avrupa'daki sayılı cruise gemisi alan şehirlerde ilk sıraya geleceğini hedefliyoruz.
Zaten şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok çok önemli. Şu an 200'ü geçmiş rezervasyon var. Bu sayı 250'ye de çıkabilir. Biz bunun önümüzdeki sene hızla iki katına çıkacağını düşünüyoruz ve 2024 yılı itibari ile de yeni bir port ihtiyacının İstanbul için önemli olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Yeni port için yerin belli olduğunda dikkat çeken Ersoy, "Ulaştırma Bakanlığımız da çalışıyor Yenikapı civarlarında bir çalışma var tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır. Bu yılki 200 cruise gemisi Galataport için geçerli. Biliyorsunuz Kuşadası Çeşme'ye gelen cruise gemileri de var. Antalya'da yanaşanlar var" ifadelerini kullandı.