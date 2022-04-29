Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşten çıkarılana ekstra tazminat! Kim nasıl alabilir?

Ne var ki 'işe iade kararı' mutlak anlamda bir işe iade olmayıp işveren işe başlatmak istemezse mahkemenin belirlediği tazminatı ve diğer ek hakları ödeyerek iş sözleşmesini yine de sonlandırabilmektedir. Yargıtay mahkemenin bu tazminatı belirlerken işçinin kıdemine göre alt ve üst sınırlar arasında hareket etmesine karar verdi.