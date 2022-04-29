Çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşten çıkarılana ekstra tazminat! Kim nasıl alabilir?
İşçiler ve işverenin birbirine karşı sorumluluk ve yükümlülükleri İş Kanunu ile garanti altında... Örneğin geçerli fesih nedeni olmadan işten çıkarılan bir çalışan dava açarak işe iade kararı aldırabilir. Peki işe iade kararı sonrası işveren işçiyi geri almak zorunda mı? İşe iade kararı aldıran işçiye tazminat ödenir mi? İşe iade kararı sonrası ek haklar neler? İşte detaylar...
İş güvencesine sahip işçilerin iş sözleşmesinin sona ermesi, ancak işverenin geçerli bir fesih nedeni bulunması halinde mümkündür. Kanun koyucu iş güvencesi sistemini kabul ederek, işçilerin geçerli fesih nedenleri bulunması halinde işten çıkarılabilmesini, geçerli fesih nedenleri bulunmadan yapılan çıkışlar da ise işe iade edilmesini düzenlemiştir.
Ne var ki 'işe iade kararı' mutlak anlamda bir işe iade olmayıp işveren işe başlatmak istemezse mahkemenin belirlediği tazminatı ve diğer ek hakları ödeyerek iş sözleşmesini yine de sonlandırabilmektedir. Yargıtay mahkemenin bu tazminatı belirlerken işçinin kıdemine göre alt ve üst sınırlar arasında hareket etmesine karar verdi.
ÇALIŞILMAYAN SÜRE
Kanunda değişiklik yapılmadan önce boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı sadece süre olarak belirleniyor, ücretin geçersiz fesih tarihindeki veya işe başlatmama anındaki birtakım koşullara göre taraflarca tespit edilmesi gerekiyordu.