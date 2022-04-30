Belediyeler, kaymakamlık, Kızılay! İşte tüm detaylar! Ramazan bayramı yardımı! İhtiyaç sahiplerine gıda desteği veriliyor!

Yeni dönemde de hizmetlerine hiç ara vermeden devam eden aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı yardımları için ek ödenek ayrıldığını duyurdu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı için özel olarak sunduğu hizmetlere ilişkin haberin ayrıntıları