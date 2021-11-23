Devlet Bankası duyurdu: Alma da yanında yat cinsinden! Bu evler 85.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

Peş peşe açıklama yapıldı. Ev sahibi olmak hem de ev fiyatlarının oldukça arttığı şu dönemde oldukça kolaylaştı. Halkbank icradan ev satışı yapıyor. Banka tarafından yayınlanan son satış listesinde ise evlerin 85.500 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıktığı görüldü. Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, yalnızca ihaleye verecekleri teklifle sürece dahil olsalar da; değer belirleme ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halinde ihale feshedilebilecektir. Bu hal ise alıcıların para ve süre kaybetmesine sebep olabilecektir.